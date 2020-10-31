Италия

Турок не планировал переходить в другую итальянскую команду.

Ювентус, в прошедшее трансферное окно, намеревался приобрести у Милана полузащитника команды Хакана Чалханоглу, сообщает Bild.

По данным источника, сам турецкий футболист отказался от возможности перейти в стан чемпиона Италии, так как ожидал предложения от Манчестер Юнайтед.

Отмечается, что "манкунианцы" были нацелены на игрока, но приняли решение заключить с ним сделку летом 2021 года, когда его контракт с Миланом подойдет к концу.

Ранее сообщалось, что Чалханоглу может подписать новое соглашение с "россонери", если они предложат ему высокую зарплату.