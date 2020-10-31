Турок не планировал переходить в другую итальянскую команду.
Хакан Чалханоглу, getty images
31 октября 2020, 07:54
Ювентус, в прошедшее трансферное окно, намеревался приобрести у Милана полузащитника команды Хакана Чалханоглу, сообщает Bild.
По данным источника, сам турецкий футболист отказался от возможности перейти в стан чемпиона Италии, так как ожидал предложения от Манчестер Юнайтед.
Отмечается, что "манкунианцы" были нацелены на игрока, но приняли решение заключить с ним сделку летом 2021 года, когда его контракт с Миланом подойдет к концу.
Ранее сообщалось, что Чалханоглу может подписать новое соглашение с "россонери", если они предложат ему высокую зарплату.