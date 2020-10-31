Италия

Аргентинец горд своими выступлениями за неаполитанцев.

Главный тренер Химнасии Диего Марадона заявил, что гордится тем, что в течение своей карьеры защищал цвета Наполи.

"Я желаю, чтобы моя Химнасия смогла побороться за чемпионство в следующем сезоне, но также верно и то, что я желаю, чтобы Наполи выиграл еще одно скудетто".

"Гаттузо я хочу сказать, чтобы он продолжал в том же духе. С его решимостью и способностью его команды играть, я болею за Наполи. Я хочу сказать, что есть люди, которые хвастаются тем, что играли за Барселону, Реал Мадрид и Ювентус, а я горжусь тем, что был частью Наполи", — приводит слова Марадоны Goal.

Ранее легендарный аргентинец заявил, что не жалеет о том, что забил Англии гол рукой на чемпионате мира.