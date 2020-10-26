Диего Марадона, которому 30 октября исполнится 60 лет, пошутил насчет подарка к юбилею.

"Жалею ли я, что забил англичанам гол рукой в Мексике? Нет! — сказал легендарный аргентинец в интервью France Football . – Более того, в качестве подарка на 60-летие я с радостью бы принял возможность сделать это еще раз, на сей раз правой рукой".

"Я ни о чем не жалею. Возможно, разве что о не реализовавшейся возможности сыграть за Марсель. Президент Бернар Тапи и тренер Мишель Идальго связались со мной и с Наполи. Мне они пообещали зарплату в два раза больше, чем в Неаполе, но президент Наполи Коррадо Ферлайно сказал, что отпустит меня после того, как его команда выиграет Кубок чемпионов. Этого нам сделать не удалось".

Также Марадона отметил, что ему тяжело назвать лучшего игрока современности. По его мнению, Лионель Месси и Криштиану Роналду значительно превосходят всех остальных и примерно равны между собой.