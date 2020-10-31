Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

Аталанта одержала выездную победу над Кротоне со счетом 2:1 в матче 6-го тура Серии А.

Дублем в составе "черно-синих" отличился Луис Муриэль, а одну из голевых передач на него отдал полузащитник Руслан Малиновский. Единственный гол у хозяев забил нигериец Сими.



Кротоне – Аталанта 1:2

Голы: Сими, 40 – Муриэль, 26, 38.

Кротоне: Кордац – Магальян, Марроне, Луперто – Педру Перейра (Рисполи, 78), Дзанеллато (Силигарди, 78), Вулич, Бенали, Реца – Жуниор Мессиас, Сими.

Аталанта: Спортьелло – Толой, Ромеро (Паломино, 73), Джимсити – Хатебур (Шутало, 68), Фройлер, Пашалич, Мохика – Малиновский (Пессина, 89), Гомес (Иличич, 46) – Муриэль (Сапата, 46).

Предупреждения: Марроне – Хатебур, Толои, Ромеро.