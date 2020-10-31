Италия

Аталанта смогла выиграть на выезде в чемпионате Италии в канун праздника.

Победив Кротоне в матче шестого тура Серии А, Аталанта сняла "проклятье" с элитного итальянского дивизиона — сообщает ОРТА.

С 2010 года ни одной команде Серии А не удавалось выиграть выездной матч национального первенства на Хэллоуин.

Набрав 12 очков, Аталанта поднялась на второе место, однако в любом случае его потеряет в воскресенье, поскольку Наполи и Сассуоло, отстающие от бергамасков на одно очко, играют между собой 1 ноября. В случае победы одной из команд Аталанта окажется третьей, а в случае ничьей — четвертой.

Также любая победа над Специей позволит обойти Аталанту Ювентусу, а вот Сампдории придется обыграть Дженоа в генуэзском дерби с разницей в три мяча (можно и в два, но тогда придется забивать не меньше 8-ми мячей).