Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 6-го тура Серии А Болонья обыграла на своем поле Кальяри со счетом 3:2.

Дублем в составе хозяев отличился Муса Барроу, а еще один гол в свой актив записал Роберто Сориано. У "островитян" же забивали Жоао Педро и Джованни Симеоне.



Болонья — Кальяри 3:2

Голы: Барроу, 45, 56, Сориано, 52 — Жоао Педро, 15, Симеоне, 47.

Болонья: Скорупски — Хики, Ларанжейра, де Сильвестри, Томиясу — Сванберг (Домингес, 82), Сориано, Схутен, Орсолини — Паласио (Денсвил, 82), Барроу (Виньято, 89).

Кальяри: Краньо — Дзаппа (Фараго, 70), Валюкевич, Ликояннис, Годин — Рог, Нандес, Жоао Педро, Марин (Черри, 86) — Соттиль (Унас, 63), Симеоне (Паволетти, 70).

Предупреждения: Данило, Де Сильвестри, Схутен — Ликояннис, Жоао Педро, Краньо.