Италия

Клубы Серии А хотят побороться датского хавбека.

Интер не рассчитывает на полузащитника Кристиана Эриксена и планирует продать его в зимнее трансферное окно.

По информации портала Calciomercato, в услугах датского хавбека заинтересованы Милан, Рома и Лацио. "Нерадзурри" хотят выручить за своего игрока около 20 млн евро.

Эриксен перешел в Интер в январе 2020-го из Тоттенхэма за 27 млн евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 7 поединков в составе миланского клуба, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в подписании Эриксена также заинтересована Боруссия Д.