Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Футболисты Ювентуса, Getty Images
01 ноября 2020, 19:04
Ювентус в поединке шестого тура итальянской Серии А отправился в гости к Специи, где добыл уверенную победу со счетом 4:1.
Излечившись от коронавируса, свое возращение в этом матче совершил Криштиану Роналду, который спустя три минуты после выхода на замену отличился взятием ворот, а затем оформил дубль благодаря реализованному пенальти.
Смотрите видео голов и обзор матча Специя — Ювентус:
Специя — Ювентус 1:4
Голы: Побега, 32 — Мората, 14, Роналду, 59, 76 (пен), Рабио, 67
Специя: Проведель — Феррер, Шабо (Дель Орко, 74), Терци (Исмайли, 88), Бастони — Бартоломеи, Риччи, Побега (Эстевес, 74) — Верде (Агудело, 46), Фариас (Гьяси, 73), Нзола
Ювентус: Буффон — Куадрадо, Бонуччи (Фработта, 77), Демирал, Данило — Бентанкур (Рабио, 62), Артур — Кьеза, Дибала (Роналду, 56), Маккенни (Рэмси, 62) — Мората (Кулусевски, 78)
Предупреждения: Шато, Бартоломеи — Рабио