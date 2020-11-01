Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Ювентус в поединке шестого тура итальянской Серии А отправился в гости к Специи, где добыл уверенную победу со счетом 4:1.

Излечившись от коронавируса, свое возращение в этом матче совершил Криштиану Роналду, который спустя три минуты после выхода на замену отличился взятием ворот, а затем оформил дубль благодаря реализованному пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча Специя — Ювентус:

Специя — Ювентус 1:4

Голы: Побега, 32 — Мората, 14, Роналду, 59, 76 (пен), Рабио, 67

Специя: Проведель — Феррер, Шабо (Дель Орко, 74), Терци (Исмайли, 88), Бастони — Бартоломеи, Риччи, Побега (Эстевес, 74) — Верде (Агудело, 46), Фариас (Гьяси, 73), Нзола

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Бонуччи (Фработта, 77), Демирал, Данило — Бентанкур (Рабио, 62), Артур — Кьеза, Дибала (Роналду, 56), Маккенни (Рэмси, 62) — Мората (Кулусевски, 78)

Предупреждения: Шато, Бартоломеи — Рабио