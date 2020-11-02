Италия

Шведский нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович дал интервью после успешного матча с Удинезе (2:1).

В рамках шестого тура итальянской Серии А, Милан отправился во Фриули, где в непростом поединке сумел добыть победу (2:1) за счет акробатического удара из пределов штрафной в исполнении шведского нападающего команды Залатана Ибрагимовича.

Форвард, в привычном для себя стиле, прокомментировал это событие: "У меня был хороший гол, но победа важнее", — сообщает BBC.

Для Ибрагимовича этот точный удар стал уже 17-м в 22-х играх Серии А за Милан в период "второго пришествия" шведа в клуб. За четыре матча этого сезона 39-летний футболист отметился семью взятиями ворот. Кроме того, второй раз подряд ему удается повторить рекорд Андрея Шевченко (6 матчей кряду с забитыми мячами).



Милан не проигрывает в 24-х матчах с тех пор, как в июне соревнования возобновились после паузы из-за коронавируса COVID-19.

"Мы одни из самых молодых команд в Европе, я беру на себя вину за повышение среднего возраста, но все они заставляют меня чувствовать себя моложе", — продолжил свой ответ швед, после чего решил рассказать о планах на будущее: "Посмотрим, как я буду после этого сезона. Я не хочу стоять на пути Милана".

При этом, Ибрагимович рассказал о процессе переговоров с клубом при подписании контракта: "Когда я приехал в Милан полгода назад, клуб хотел, чтобы я подписал более длительный контракт, но, честно говоря, я просил подписать только на шесть месяцев. Если я буду продолжать в том же духе, я скажу Мальдини: "Если ты не подпишешь со мной еще год, я больше не буду играть"", — приводит его слова Sky Italia.

Действующий контракт Ибрагимовича с Миланом истекает по завершению текущего сезона.

Следующим матчем Милана будет домашняя игра в рамках третьего тура Лиги Европы УЕФА против французского Лилля, после чего команда Стефано Пиоли вернется на внутреннюю арену матчем против Вероны.