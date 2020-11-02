Италия

Немец вскоре получит статус свободного агента.

Руководство Ювентуса уверено в том, что в ближайшие недели им удастся достичь расторжения контракта с полузащитником команды Сами Хедирой, утверждает Calciomercato.

Отмечается, что клуб хочет досрочно разорвать договор, даже несмотря на то, что соглашение истекает уже будущим летом.

По данным источника, сам немецкий футболист не настроен покидать команду до завершения контракта, или же получить компенсацию за прекращение сделки.

Ранее сообщалось, что Ювентус желает продлить действующий контракт с нападающим Пауло Дибалой.