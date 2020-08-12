Тесты

Football.ua предлагает читателям проверить свои знания об одном из главных потерянных талантов прошлого поколения.

В это трудно поверить, но сегодня Марио Балотелли исполняется уже тридцать лет. Кажется, ещё вчера он котировался на уровне самых перспективных форвардов поколения — а сейчас он пребывает в поисках клуба после расставания с вылетевшей из Серии А Брешией.

Балотелли много где сыграл и немало всего выиграл, но будем честны — гораздо больше он запомнился выходками за пределами поля. Поэтому наша онлайн-викторина посвящена Балотелли не только на изумрудном газоне, но и вне его.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих тренерах и футболистах.

Горка Элустондо