Франция

"Каникулы" скандального форварда Марио Балотелли продолжаются.

Попытка Сент-Этьена подписать Марио Балотелли провалилась — сообщает L'Equipe.

После того, как Балотелли выставили из Брешии, итальянец пребывает в статусе свободного агента, однако предложение Сент-Этьена его не заинтересовало.

Как сообщил его агент Мино Райола, СуперМарио не намерен приходить в новую команду в разгар сезона.

30-летний форвард сыграл 36 матчей за национальную сборную Италии (14 голов) и выступал за Люмеццане (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Интер (86, 28), Манчестер Сити (80, 30), Милан (77, 33), Ливерпуль (28, 4), Ниццу (76, 43), Марсель (15, 8) и Брешию (19, 5).