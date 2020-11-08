Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Руслан Малиновский и Артуро Видаль, Getty Images

Руслан Малиновский и Артуро Видаль, Getty Images

В поединке седьмого тура итальянской Серии А Аталанта принимала на своем поле Интер.

Двух таймов оказалось недостаточно для команд, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта — Интер:

Аталанта — Интер 1:1

Голы: Миранчук, 79 — Мартинес, 58

Аталанта: Спортьелло — Толой (Муриэль, 73), Ромеро, Джимсити — Хатебур, Пашалич (Пессина, 59), Фройлер, Руджери (Мохика, 90) — Малиновский (Миранчук, 59), Гомес — Сапата (Ламмерс, 73)

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан (Хакими, 83), Брозович, Видаль (Гальярдини, 70), Янг (Д'Амброзио, 83) — Барелла — Санчес (Перишич, 74), Мартинес (Лукаку, 74)

Предупреждения: Джимсити — Мартинес, де Врей, Видаль