Италия

Украинский полузащитник провел не самый лучший поединок.

Аталанта принимала Интер на своем поле в рамках поединка чемпионата Италии и сыграла вничью 1:1.

Авторитетный статистический портал Whoscored оценил игру футболистов. Так, Руслан Малиновский получил оценку 6,1. Среди игроков стартовых составов ниже украинца оценили лишь Сапату и Хандановича.

Лучшим игроком матча по версии портала стал Алексей Миранчук, забивший единственный гол бергамасков.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Интер.