Италия

Украинец провел на поле 58 минут.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился мнением после игры против миланского Интера в Серии А (1:1).

"Важное очко в матче против сильного соперника, двигаемся дальше", — написал Малиновский в Instagram.

В поединке против Интера Малиновский провел на поле 58 минут.

Отметим, в СМИ появилась информация о заинтересованности в Малиновском со стороны Интера.