Италия 09 ноября 2020, 20:04 Малиновский — о матче с Интером: Важное очко против сильного соперника Украинец провел на поле 58 минут. Руслан Малиновский (справа), Getty Images 09 ноября 2020, 20:04 Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился мнением после игры против миланского Интера в Серии А (1:1). "Важное очко в матче против сильного соперника, двигаемся дальше", — написал Малиновский в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram un buon punto contro un avversario forte, andiamo avanti⚽️ Публикация от Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi_18) 9 Ноя 2020 в 5:08 PST В поединке против Интера Малиновский провел на поле 58 минут. Отметим, в СМИ появилась информация о заинтересованности в Малиновском со стороны Интера. Люди Руслан Малиновский Команды Аталанта Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте