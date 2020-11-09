Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился мнением после игры против миланского Интера в Серии А (1:1).

"Важное очко в матче против сильного соперника, двигаемся дальше", — написал Малиновский в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un buon punto contro un avversario forte, andiamo avanti⚽️

Публикация от Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi_18)

В поединке против Интера Малиновский провел на поле 58 минут.

Отметим, в СМИ появилась информация о заинтересованности в Малиновском со стороны Интера.