Италия

Датчанин не может в полной мере раскрыть свой потенциал в миланском Интере.

Как стало известно Football Insider, лондонскому Тоттенхэму было совершено предложение подписать арендное соглашение с датским полузащитником миланского Интера Кристианом Эриксеном уже в ближайшее трансферное окно.

Главным бенефициаром в данной ситуации, как сообщает источник, окажется сам итальянский клуб, в который Кристиан перешел в конце января 2020 года как раз из стана "шпор" за 27 млн евро — по данным портала Transfermarkt — но так и не смог стать лидером коллектива, как того хотелось наставнику "змей" Антонио Конте.

Интер рассчитывает на переход игрока в новый клуб — предложения по Эриксену также было разослано в ведущие клубы Английской Премьер-лиги — уже в ближайшую трансферную кампанию на условиях арендного соглашения. Источник также сообщает, что "нерадзурри" уже обращались к Тоттенхэму с данным предложением в минувшее трансферное окно, но так и не пришли ко взаимопониманию.

Некогда игрок ключевого стартового Тоттенхэма при Андре Виллаш-Боаше, Маурисио Почеттино, ныне является нерегулярным исполнителем в составе миланского Интера, но при этом имеет оклад в 200 тыс. фунтов стерлингов в неделю. В семи матчах нового сезона Эриксен не сделал ни одного результативного действия за 301 минуту на поле, а в недавнем матче против Аталанты из Бергамо (1:1) так и остался на скамейке запасных.

Ближайшим матчем, в котором может принять участие Эриксен, станет поединок национальной сборной Дании против Исландии в рамках Лиги наций УЕФА, которому предшествует достаточно тревожная ситуация с распространением коронавируса COVID-19.