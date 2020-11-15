Италия

Тренер "быков", вероятно, сдал положительный тест на болезнь.

Главный тренер Торино Марко Джампаоло сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sport Mediaset.

Отмечается, что тренер пропустит следующую игру в рамках Серии А против Интера, но, тем не менее, официального заявления от клуба все еще не последовало.

Известно, что ранее положительный тест на коронавирус сдал один из сотрудников тренерского штаба Торино, после чего команда ушла в изоляцию.

Ранее сообщалось, что болезнь обнаружили у главного тренера Милана Стефано Пьоли.