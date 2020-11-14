Италия

Наставник итальянского Милана отправился на самоизоляцию.

Как сообщает официальный сайт итальянского Милана, главный тренер команды Стефано Пьоли сегодня, 14 ноября, утром получил положительный результат тестирования на коронавирус COVID-19.

При этом, остальные мазки тестируемой группы футболистов и членов клуба оказались отрицательными.

55-летний итальянский специалист был оперативно отправлен на домашнюю самоизоляцию, а запланированное тренировочное занятие основной команды, незадействованной в матчах национальных сборных, было отменено.

Милан сможет возобновить тренировки в понедельник, но только при условии соблюдения требований федерального протокола по борьбе с распространением COVID-19.

Наставник пополнил список пострадавших от пандемии игроков "россонери", в котором ранее были отмечены Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма, Йенс Петтер Хауге и Маттео Габбья.

Милан возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А с 17-ю набранными очками после семи проведенных поединков. Следующая игра команды Пьоли запланирована на 22 ноября, когда "красно-черные" в гостях сразятся с неаполитанским Наполи.