Италия

Датчанин уверяет, что в каждом клубе есть курящие футболисты.

Бывший нападающий лондонского Арсенала Никлас Бендтнер в 2012 году в очередной раз покинул Эмирейтс, отправившись в туринский Ювентус на правах арендного соглашения. В первый же день своего пребывания в Турине датчанин стал свидетелем того, как его тогдашние одноклубники в большой компании проводили время в туалете, где пили кофе, общались и курили сигареты.

"Это произошло в туалете. Я долго не мог найти парней, что показалось мне весьма странным. Вы знаете, это был мой первый день. Очевидно, что я тоже нашел место, где можно взять кофе, а затем застал 10-12 своих новоиспеченных одноклубников в туалете. Они просто пили кофе, разговаривали, наслаждались совместным времяпровождением и... курили сигареты. Это было незабываемым зрелищем. Я сразу почувствовал, что мне здесь понравится".

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"Буффон и Пирло никогда не скрывали, что курят. Что вы можете сказать этим парням? Если вы посмотрите на их карьеру и то, насколько они являются профессионалами своего дела, то в отношении этих двоих это действительно открыло мне глаза. Профессионализм и дружная атмосфера были абсолютно на другом уровне, из-за чего к этому все нормально относились".

"Меня забавляет история, когда Марио Балотелли приехал в Англию, и все СМИ начали говорить о его курении в туалете. То, что футболист курит, тогда стало большой сенсацией. Но в каждом клубе, где я выступал, были курящие футболисты. Конечно, в Италии таковых гораздо больше, чем в Англии", — приводит слова Бендтнера Football Italia со ссылкой на BBC Radio 5 Live.