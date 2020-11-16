Италия

Легенда Милана Франко Барези поделился своим мнением о нынешних "россонери".

Франко Барези сравнил Стефано Пьоли с Арриго Сакки, а Златана Ибрагимовича — с Руудом Гуллитом и Марко ван Бастеном, и считает, что нынешний Милан может выиграть чемпионат Италии.

"Когда я смотрю на Милан нынешний, мне вспоминается первый Милан Арриго Сакки, – цитирует Sport Mediaset легендарного капитана "дьяволов". – Во всяком случае, подход к работе Стефано Пьоли напоминает мне принципы Сакки".

"Пьоли удается раскрыть лучшие качества футболистов и так построить игру, чтобы максимально использовать их сильные стороны. Кроме того, хорошая атмосфера в команде позволяет игрокам действовать расслабленно, а не находиться под постоянным давлением".

"Перед Миланом стоит задача финишировать в первой четверке и пробиться в Лигу чемпионов, но мне представляется, что он способен на большее. От первого Милана Сакки тоже никто не ожидал чемпионского титула".

"На поле безусловным лидером является Ибрагимович, который сам совершает невероятные вещи и ведет за собой товарищей по команде. Это игрок калибра Гуллита или Ван Бастена, и он так же ценен для команды".

Ранее сообщалось, что Барези стал почетным вице-президентом Милана.