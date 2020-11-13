Италия

Бывший игрок Милана Деметрио Альбертини оценил нынешнее состояние команды.

Один из ключевых игроков Милана на рубеже 20-21 веков Дметрио Альбертини считает, что "россонери" по силам стать чемпионами Италии.

"Мне кажется, что нынешний Милан находится на правильном пути, – цитирует Альбертини Gazzetta dello Sport. – Мне эта команда напоминает нашу в сезоне-1998/99. Нас тоже никто не считал фаворитами, но мы выиграли чемпионат. Подобный сюрприз способны преподнести и подопечные Пьоли".

"Очень большой удачей стал приход в Милан Ибрагимовича, который и сам находится в прекрасной форме, и вдохновляет партнеров, и заставляет тянуться за собой молодежь".

"Милан Пьоли отличается от Милана Дзаккерони по игровым параметрам, но оба эти варианта вполне достойны успеха".

После семи туров Милан возглавляет турнирную таблицу Серии А, на два очка опережая Сассуоло и еще более оторвавшись от тех, кто может, по прогнозам, замахнуться на «скудетто»: Наполи, Ромы (на три очка), Ювентуса, Аталанты (на четыре) и Интера (на пять).