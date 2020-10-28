Легендарный капитан "россонери" Франко Барези вошел в состав руководства клуба.
Франко Барези, Getty Images
28 октября 2020, 16:36
На собрании акционеров Милана произошли кадровые изменения в составе руководства клубов и подтверждены потери в 195 миллионов евро за минувший финансовый год — сообщил официальный сайт "дьяволов".
Президентом клуба переизбран Паоло Скарони, а в совет директоров, кроме него, вошли Иван Газидис, Стефано Чочирио, Джорджо Фурлани, Марко Путуано, Сальваторе Черкионе, Джанлука Д'Аванцо, Альфредо Крача и Массимо Феррари.
Почетным вице-президентом Милана назначен легендарный капитан команды, защищавший ее цвета с 1977-го по 1997 годы, Франко Барези.