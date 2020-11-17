Италия

"Россонери" продолжают уступать в неравной битве с пандемией.

Как сообщает официальный сайт итальянского Милана, ассистент главного тренера Джакомо Мурелли получил положительный результат тестирования на коронавирус COVID-19, поэтому не сможет вывести команду на ближайший матч итальянской Серии А против Наполи.

Напомним, что на минувших выходных данный коронавирус также был обнаружен у главного тренера команды Стефано Пьоли, что фактически оставляет Милан без представителей тренерского штаба в технической зоне накануне визита к "южанам".

Согласно протоколу предотвращения распространения COVID-19, Мурелли был помещен на самоизоляцию. Также, клуб подтвердил, что повторное тестирование Пьоли, но уже молекулярным методом, показало положительный результат.

Матч Наполи — Милан состоится в воскресенье, 22 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.