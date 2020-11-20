Италия

Туринский клуб пока что раздумывает над полноценным трансфером.

Ювентус не спешит активировать право выкупа Альваро Мораты за 35 миллионов евро, сообщает Goal.

"Бьянконери" заплатили начальный взнос в размере 10 миллионов евро. Также они могут продлить аренду испанца на еще один год за аналогичную сумму.

В этом сезоне Альваро Мората провел за Ювентус восемь матчей, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Атлетико хочет задействовать испанского нападающего в сделке по Дибале.