Лига наций

Испанский нападающий дал комментарий после матча.

Сборная Испании в поединке шестого тура группового этапа Лиги наций разгромила Германию со счетом 6:0.

Альваро Мората хочет послушать критиков теперь — после столь уверенной победы.

"Не терпится послушать, что люди скажут теперь. Нас всегда критикуют, когда мы играем ниже своего уровня. Сегодня же никто не вправе нас упрекнуть.

Это был наш лучший матч под руководством Луиса Энрике. Нам надо взять видеозапись этого матча и посмотреть, как здорово мы играли. Конечно, каждый из нас хотел бы играть на таком уровне в каждом матче", — приводит слова нападающего официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор встречи Испания — Германия.

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