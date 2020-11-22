Италия

Португалец продолжает бить рекорд за рекордом.

В матче восьмого тура итальянской Серии А туринский Ювентус успешно завершил домашнее противостояние с сардинским Кальяри (2:0), что позволило команде Андреа Пирло временно подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

Оба мяча в этой встрече оказались на счету португальского нападающего "Старой Синьоры" Криштиану Роналду, который за счет своей результативности установил очередной рекорд.

Итак, Роналду — единственный футболист в истории туринского Ювентуса, которому удалось забить в каждом из пяти первых поединков сезона с его участием. Подсчет велся от начала эпохи "трех очков за победу" в Серии А, то есть — с сезона 1994/95.

Кроме того, по информации статистического портала Squawka Football, Криштиану сумел забить 60 голов, после своего прибытия на Апеннинский полуостров в 2018-м году — больше, чем любой другой футболист Серии А за тот же самый период.

Вместе с Роналду в составе, туринский Ювентус в ближайшем будущем ожидает домашний поединок против венгерского Ференцвароша в рамках Лиги чемпионов УЕФА, который состоится во вторник, 24 ноября.