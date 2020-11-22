Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Рома принимала Парму на своем поле в рамках поединка чемпионата Италии и добилась победы со счетом 3:0.

Уже в первом тайме "волки" трижды поразили ворота Сепе. Сначала своим голом отметился Борха Майораль, а затем за хозяев дубль оформил Генрих Мхитарян.

Обзор матча:

Рома - Парма 3:0

Голы: Майораль, 28, Мзитарян, 32, 40

Рома: Миранте — Карсдорп, Манчини, Рожер (Жезус, 53) — Спинаццола (Б. Перес, 86), Вильяр, Кристанте, Мхитарян, Верету, Педро (Пеллегрини, 80)- Майораль (Перес, 65).

Парма: Сепе — Осорио (Брунетта, 62), Бруну Алвеш, Пеццелла, Гальоло — Сипрьен, Грасси, Зом, Куцка (Куртич, 62) — Жервиньо (Карама, 62), Инглезе.