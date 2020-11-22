Италия

Специалист оценил игру команды в поединке против туринцев.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче против Торино (4:2).

"Топ-клуб не может так часто давать сопернику создавать возможности у своих ворот. Мы сегодня не были хорошей командой. Такие ситуации случаются уже 12 матчей, нужно искать пути разрешения проблем. Статус фаворита создает проблемы Интеру".

"Мои парни должны были действовать увереннее, яростнее, но все вышло не так. Надеюсь, что эта игра будет уроком для нас. Впереди длинный путь. Он будет выматывающим. Чтобы создавать проблемы сопернику, мы должны много работать", — сказал Конте Sky Sport Italia.

Ранее победу над Торино прокомментировал Ромелу Лукаку.