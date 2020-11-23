Италия

Звездный португалец не намерен покидать свой клуб.

Назначение главным тренером Ювентуса Андреа Пирло вдохновило нападающего команды Криштиану Роналду остаться в Турине, сооющает Tuttosport.

По информации источника, наставник "Старой Синьоры" произвел хорошее впечатление на португальского игрока с первого дня работы с клубом и теперь Роналду желает помочь Пирло завоевать свои первые трофеи в качестве тренера.

Менеджер хочет предложить 35-летнему игроку новый контракт, который будет рассчитан до лета 2022 года.

Роналду прекрасно начал этот сезон, забив 8 голов в пяти играх Серии А. Португалец забивал в каждом из пяти стартовых матчей сезона. До этого подобное достижение удавалось игроку всего один раз, когда в сезоне-2014/15 он смог забить в каждой из пяти первых игр в составе мадридского Реала.

Напомним, что в последнем матче чемпионата Италии Ювентус одержал победу над Кальяри (2:0), а Роналду сумел оформить дубль.

Ранее сообщалось, что Роналду не против вернуться в Реал.