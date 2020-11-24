Италия

Джан Пьеро Гасперини не интересуют другие предложения.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини, продливший контракт с клубом до лета 2023 года, может покинуть Бергамо только ради Ювентуса — сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere di Bergamo.

"Мы обговорили с президентом наши цели и пути их достижения, – сказал Гасперини. – Последние пять лет Аталанта находится на высоком уровне и постоянно прогрессирует. Не думаю, что найдется много мест, где можно было бы работать так же успешно".

Резюмируя разговор с тренером, местная газета пришла к выводу, что Гасперини в Аталанте может повторить успех Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед и покинет Бергамо разве что если получит предложение от Ювентуса.