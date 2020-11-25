Италия

Наставник неаполитанского Наполи отбросил слухи о рукоприкладстве после поражения от Милана (1:3).

В восьмом туре итальянской Серии А неаполитанский Наполи проводил домашний поединок против прямого конкурента в верхней части турнирной таблицы, Милана, однако уступил со счетом 1:3. Гола Дриса Мертенса не было достаточно для ответа на дубль Златана Ибрагимовича и точный удар Йенса Петера Хауге.

Наполи — Милан 1:3 Видео голов и обзор матча

На фоне эксцентричной персоны наставника "Партенопеи" Дженнаро Гаттузо, в итальянские СМИ сразу поползла информация о возможном силовом конфликте в подтрибунных помещениях стадиона Сан Паоло сразу после игры. Главному тренеру пришлось опровергать данную информацию, а его слова приводит ресурс Football Italia.

"Команда должна думать о работе, — уверенно заявил Гаттузо, — Те, кто работает в мире футбола, имеют счастье зарабатывать себе серьезный имидж и быть защищенными в финансовом плане. Нам не нужно думать ни о чем другом, иначе мы всегда будем искать себе оправдания. Те, кто меня знают, в курсе, что мне не нужны люди, которые думают о своей репутации".

"Мы играем в хороший футбол, — считает наставник, — но нам нужна озлобленность и конкуренция. Я счастлив работать с парнями. Если кто-то думал, что мы должны набрать 130 очков, — это не моя проблема".

"Я только вел беседу с командой, я высказал свои мысли. Никаких ссор не было. Я вижу их вовлеченность в течение недели, я вижу чувство верности клубу, но этого недостаточно. Я хочу увидеть больше", — заявил наставник.

"Понимание игры имеет фундаментальное значение. Мы знаем, как вызвать страсть к игре, мы должны снова почувствовать опасение за результат. Вы не можете всегда хорошо играть 90 минут, бывают случаи, когда вам нужно надеть шлем и начать бой — вот чего я хочу от своей команды".

"Бывают моменты ласки и комплиментов, бывают и другие — когда говорят: "Пошел прочь!", тому, кто этого заслуживает. Все, что я сказал, это то, что эта команда должна поднять планку, она должна чувствовать страсть и помогать друг другу", — подытожил свои высказывания Гаттузо.

Неаполитанский Наполи в четверг, 26 ноября, ожидает домашнее противостояние с хорватской Риекой в рамках Лиги Европы УЕФА.