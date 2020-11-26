Главный тренер Интера спокойно относится к варианту с увольнением.
Интер показывает не лучшие результаты, а потому в прессе обсуждается возможность ухода Антонио Конте с поста главного тренера.
Журналисты спросили у итальянца, сможет ли он съесть панеттоне на Рождество, намекая на его возможной уход к тому моменту.
"Предстоит проделать много работы, но если я не съем панеттоне, то это потому, что я не заслужил его", — приводит слова Конте Football Italia.
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Отметим, что также у тренера поинтересовались настроем команды:
"Работает ли команда против меня? Это глупый вопрос".