Италия

Сергей Шевченко — о проблемах команды, которая могла быть главным фаворитом этого сезона.

Лишь одна победа за восемь последних матчей. Седьмое место в чемпионате. Тяжёлая ситуация в группе Лиги чемпионов. Уж точно не подобных результатов ждали от Интера в этом сезоне. Напротив, считалось, что команда усилилась, а ведь год назад "нерадзурри" стартовали с шести побед, а затем до января шли вровень с Ювентусом. Сейчас, когда Юве лихорадит, Интер получил шанс сразу рвануть в отрыв, но этим шансом и близко не пользуется. Что же не так?

Второй сезон Конте

Антонио Конте любит жаловаться. Это не секрет. Минувшим летом он жаловался особенно долго и тщательно. Речь, произнесённая по окончании завершавшего чемпионат матча с Аталантой, могла предвещать что угодно вплоть до скорейшей отставки. Таковой не случилось, зато Интер забрался в финал Лиги Европы, а в межсезонье основательно укрепил состав. Хакими, Коларов, Видаль, Дармиан, вернувшиеся из аренд Наингголан с Перишичем – солидная компания, рассчитанная на игру здесь и сейчас. Укомплектованная правая бровка, изобилие вариантов в центре поля – какие после такого могут быть жалобы?

Не секрет, впрочем, и другая особенность Конте. Речь о спаде во втором сезоне под его руководством. Это не проявилось в Ювентусе, который в 2012 году был на голову сильнее всех остальных в чемпионате Италии, зато вылезло наружу в Челси. Антонио, возглавив лондонский клуб, сразу же пришёл к успеху, добыв чемпионский титул, но спустя год погряз в конфликтах и занял только пятое место. На этот раз до "скудетто" Интер не дотянул, хотя минус два очка от Ювентуса – бесспорное достижение. Есть откуда падать.

Характер у Конте сложный: перфекционизм, высочайшие требования к игрокам и руководству, эмоции, постоянный накал страстей, бурлящая от децибел раздевалка. Разумеется, Антонио начинает с себя и требует максимальной выкладки от остальных, но для нахождения с ним на одной волне необходимо быть аналогичным фанатиком. Такой настрой мотивирует поначалу, спустя же какое-то время происходит эмоциональное выгорание. Что если футболисты Интера уже не воспринимают эмоциональную накачку Конте? Не для всех футбол – это война, где надо терпеть лишения. "Нерадзурри" теперь как раз не хватает лёгкости, спонтанности. Даже победы в этом сезоне выцарапывались с колоссальным трудом.

Средний возраст

Хоть в чём-то Интер уже обогнал традиционного лидера, Ювентус. В обойме сразу пятеро игроков возрастом от 35 лет (Ханданович, Паделли, Янг, Коларов), а представителей возраста 30+ набирается как раз 11 человек – правда, с двумя вратарями. Юниоров, напротив, дефицит. Из тех, кто регулярно играет, в молодёжную сборную мог бы попасть только 21-летний Бастони. Его сверстник Пинамонти в глухом запасе. При желании можно вспомнить 22-летнего Хакими и на год старших Мартинеса с Бареллой. Остальные – уже средний возраст. Явный перекос в сторону ветеранов.

Здесь сразу два замечания. Во-первых, столь возрастной ростер может искажать восприятие. Имена громкие, много игроков с опытом и достижениями, но ведь их лучшие годы уже позади. Лет пять назад таким составом гордилась бы любая команда Европы. Наингголан и Коларов попадали в топ-11 Серии А, Янг и Санчес блистали в АПЛ, Видаль был ведущим полузащитником Ювентуса. Так ли они хороши сейчас? Даже нет: насколько сильно каждый из них сдал?

Во-вторых, Интеру невыгоден сложный осенний график, когда не продохнуть от матчей чемпионата и Лиги чемпионов. Вроде бы игроков для ротации хватает, но были проблемы с коронавирусом (особый привет ложному тесту Хакими – марокканец до сих пор не набрал форму), да и "старикам" тяжелее восстанавливаться. При такой интенсивности молодым несколько проще. Здесь характерен пример Аталанты, которая сумела переломить ход встречи с Интером как раз-таки за счёт появления на концовку игры резервистов: Миранчук, Ламмерс, Пессина, игравший в основе Руджери – благодаря их свежести команда Гасперини перебегала соперника.

Игровые проблемы

Изъяны есть в каждой из линий "нерадзурри".

Спад Хандановича. Самир уже не тот – это, увы, практически общее мнение. Надёжный словенец всё чаще даёт сбой: то роняет мяч на ногу сопернику (матч ещё прошлого сезона), то обрезается у своих ворот, а чаще всего – просто не выручает там, где раньше мог бы потащить. Годы берут своё, и пора думать о замене.

Комплектация обороны. Замена Година на Коларова не выглядит удачным решением. Интер выиграл разве что финансово, поскольку зарплата уругвайца была высоковатой. Проиграл в надёжности: в отличие от Година, Коларов – не профильный центрбек. Его точные диагонали не компенсируют позиционных ошибок и неаккуратных действий в штрафной площадке. Кроме того, есть сомнения в перспективах Шкриниара. Это, безусловно, классный защитник не вписывается в схему Конте, и за целый год не было достигнуто прогресса. Может быть, стоило продать его, заработав немалую сумму? Желающих купить словака хватало.

Отсутствие плеймейкера. Быстрый и жёсткий футбол Конте не предполагает большого количества творческих полузащитников, но один такой игрок в центре поля необходим. Лучшим вариантом был Сенси в начале прошлого сезона, однако из-за травм Стефано до сих пор не пришёл в себя. Надеялись на Эриксена, только вот датчанин – чужеродное тело в Интере и может уйти уже зимой. Остальные имеющиеся центрхавы – в первую очередь бойцы вроде Бареллы или Видаля. Вероятно, уже зимой Интер будет выходить на трансферный рынок, и одним из вариантов СМИ называют Руслана Малиновского.

Зависимость от Лукаку. Могучий бомбардир – один из немногих, к кому в этом сезоне нет претензий: пять голов в чемпионате, два в ЛЧ. Он выделяется даже в неудачных матчах за счёт постоянной борьбы и невероятной активности у чужих ворот. С другой стороны, без Лукаку, который не избежал повреждений, "нерадзурри" выглядят растерянно. Нет игрока, который мог бы в его отсутствие стать лидером нападения. Санчес много пропускает из-за травм, Перишич – не центрфорвард (ему вообще пока тяжело вписаться в схему 3-5-2), а Мартинес переживает игровой кризис. Время от времени Лаутаро показывает уровень минувшего сезона, но чередует это с провальными матчами. Отчасти это может быть связано с оставшимся желанием перехода в Барселону, но не стоит отбрасывать фактор сборной Аргентины – Мартинес сполна выкладывается за национальную команду, и сил на все многочисленные игры за клуб банально не остаётся.

В завершение добавим, что игра "нерадзурри" не так уж и плоха. Были матчи, когда Интеру не хватало везения: миланское дерби должно было завершаться вничью, Лацио обязаны были дожимать в первом тайме, а с Шахтёром не хватило реализации моментов. Потенциал у команды высокий, и он может раскрыться по ходу сезона, если удастся избежать новых травм и обидных потерь. Тем не менее, уже накопившийся груз проблем рискует испортить сезон, когда Интер теоретически мог быть главным претендентом на "скудетто".