Италия

Главный тренер туринского Ювентуса поделился впечатлениями от неудачной игры его команды в матче против Беневенто.

В матче девятого тура итальянской Серии А туринскому Ювентусу не сумел разорвать шахматную цепочку, состоящую из ничьих и побед, в своих результатах на внутренней арене, расписав очередной мир в гостевом поединке против Беневенто (1:1).

Беневенто — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

"Смелость в атакующих действиях и индивидуальность" — именно этих качеств, по мнению главного тренера "зебр" Андреа Пирло, не хватает его команде для достижения стабильных результатов.

Отсутствие в прошедшей игре португальского форварда Криштиану Роналду в данном контексте выглядит еще более серьезной проблемой для Юве, но сам наставник заявляет, что "Криштиану нужно было просто отдохнуть, так как игру против Ференцвароша (2:1) он проводил с определенным дискомфортом".

"Мы хорошо провели первый тайм, первыми открыв счет. По большому счету, мы имели все шансы снять вопросы о победителе еще до перерыва", — сказал Пирло на послематчевом интервью, — Это была не первая игра, где мы пропустили в конце тайма. Но надо понимать, что не бывает одинаковых матчей, и что каждым нужно управлять по-разному. В концовке мы занервничали, хотя для лучшей реализации требовалось обратное".

"Роналду — это добавленная стоимость нашей команды, но, когда его нет, мы должны не терять свою игру. Он устал, ему нужно было отдохнуть. Когда ты играешь так много матчей подряд, это нормально. Реал Мадрид зависел от него, Ювентус тоже. Он — катализатор. Когда есть такой сильный игрок, игра строится вокруг него".

"Когда игры переходят в жесткую борьбу, мы не можем выиграть, если будем рассчитывать только на чистые действия, — признает наставник, — Нам не удалось добиться успеха сегодня вечером или ранее, в Кротоне. Подобные матчи случаются, поэтому нужно иметь силу и способности для преодоления этих трудностей. Нам не хватает индивидуальности, мы должны работать".

Следующим поединком для туринского Ювентуса станет домашняя игра против киевского Динамо в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА, которая состоится в среду, 2 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.