Италия

"Россонери" продолжают радовать поклонников.

В поединке девятого тура Серии А Милан в родных стенах противостоит Фиорентине, обыгрывая соперника после первого тайма со счетом 2:0.

Примечательно, что футболисты "россонери" сумели забить уже в 29-м поединке чемпионата Италии кряду, повторив клубный рекорд, установленный в сезоне 1972\73.

Отметим, что накануне поединка Милан занимал первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на два очка. Победа над "фиалками" увеличит отрыв до пяти пунктов.

Ранее сообщалось, что один из лидеров "россонери" Хакан Чалханоглу может вскоре перейти в Манчестер Юнайтед.