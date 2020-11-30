Италия

Главный тренер Наполи прокомментировал победу своих подопечных в поединке Серии А.

Менеджер Наполи Дженаро Гаттузо поделился мнением о победной игре девятого тура чемпионата Италии против Ромы (4:0).

"Сегодня я очень доволен отношением команды к игре. Когда партнер ошибался, они помогали друг другу, поддерживали, вместо того, чтобы наговорить нехороших слов. Это то, что я хочу видеть всегда.

Мы понимали, что с таким непростым календарем команда не сможет выглядеть на все сто в каждом матче. Поэтому психологическое состояние очень важно. Правильный настрой помогает тебе преодолеть трудности, продолжать двигаться дальше и достигать цели. Я видел, что с этим есть определенные проблемы. Мы должны показывать хороший футбол и при этом оставаться командой.

Использование Зьелински под форвардом — это не только вопрос тактики. Такое расположение полузащитника дает больше баланса, особенно против команд, которые хотят играть с мячом, как это делает Рома. Зьелински – один из лучших наших игроков, но он болел коронавирусом и ему понадобилось какое-то время, чтобы снова прийти в форму. У него есть все, чтобы стать классным игроком: физические данные, техника и футбольный интеллект", — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Обыграв на своем поле Рому (4:0), Наполи обошел столичный клуб в турнирной таблице и на данный момент занимает пятое место, набрав 17 очков в девяти стартовых играх.

Свой следующий матч команда проведет в четверг, 3 декабря, когда в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде против АЗ.

Ранее сообщалось, что Наполи сыграл против Ромы в комплекте формы в честь Марадоны.