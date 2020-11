Накануне домашнего поединка в рамках девятого тура Серии А против римской Ромы, неаполитанский Наполи вышел с заявлением на своем официальном сайте, в котором содержится информация о том, что клуб в предстоящей игре на стадионе Сан Пало будет играть в специальном комплекте формы.

Данное решение было принято клубом, совместно с техническим спонсором Kappa, в качестве дани памяти почившему в среду, 25 ноября, легендарному аргентинскому форварду Диего Марадоне, который в составе неаполитанского клуба 259 матчей, отличившись 115-ю голами и 29-ю голевыми передачами.

SSC Napoli & Kappa Statement on the next 4th Kombat Kit



