Италия

Неаполитанский клуб таким образом желает почтить память легендарного нападающего.

Накануне домашнего поединка в рамках девятого тура Серии А против римской Ромы, неаполитанский Наполи вышел с заявлением на своем официальном сайте, в котором содержится информация о том, что клуб в предстоящей игре на стадионе Сан Пало будет играть в специальном комплекте формы.

Данное решение было принято клубом, совместно с техническим спонсором Kappa, в качестве дани памяти почившему в среду, 25 ноября, легендарному аргентинскому форварду Диего Марадоне, который в составе неаполитанского клуба 259 матчей, отличившись 115-ю голами и 29-ю голевыми передачами.

"Год назад вместе с Kappa мы подумали о создании особого комплекта, который перекликается с Диего Марадоной, его любимой Аргентиной и тесно связан с жителями Неаполя", — гласит заявление клуба.

"Мы надеялись, что Диего сможет увидеть его, возможно, даже надеть его и разделить наше волнение по этому поводу. Было решено, что новая форма будет представлена ​​в девятом туре Серии А, во время матча между Наполи и Ромой. Футболка Kombat, которую игроки наденут сегодня вечером, будет иметь даже большее значение, чем предполагалось изначально".

Матч Наполи — Рома состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция данного поединка.

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