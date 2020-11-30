Италия

Итальянский клуб намерен оставить в команде арендованного футболиста.

Милан желает подписать полноценный контракт с арендованным у мадридского Реала полузащитником Браимом Диасом, сообщает Diario AS.

По информации источника, такой трансфер возможен в 2021 году. Игрок довольно быстро приспособился к системе игры новой команды и получает в Милане больше игровой практики.

По окончании действующего арендного соглашения Диас должен вернуться в Реал, но спортивный директор Милана Фредерик Массара заявил, что клуб хочет предложить новую сделку по игроку уже в ближайшее время.

"Мы можем дать многое для его будущего и будем говорить с Реалом в ближайшие месяцы", — сказал Массара.

Чтобы выкупить контракт Диаса у мадридского Реала, миланцам придется заплатить 25 млн евро.

В текущем сезоне Браим Диас провел за Милан 12 игр, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Милан забил в 29 матчах подряд, повторив свой клубный рекорд.