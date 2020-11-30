Италия

Итальянский клуб прекрасно проводит начало нового сезона.

Милан — лучшая команда Европы по среднему количеству набранных очков за игру на данный момент.

"Россонерри" уверенно лидируют в чемпионате Италии, опережая ближайшего конкурента, Интер, на пять пунктов. В текущем сезоне Серии А подопечные Пьоли набрали 23 очка в девяти играх, став таким образом лучшей командой в Европе по среднему количеству очков, набранных за игру.

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, Милан в среднем набирает 2,5 очка за матч. Ближайшие преследователи — Бавария и Тоттенхэм. Немецкий клуб в среднем за игру набирал 2,4 очка, а подопечные Жозе Моуриньо — 2,1.

Милан также является одной из трех команд из топ-5 лиг, которые до сих пор не проигрывали во внутреннем чемпионате. Помимо миланцев таким достижением также могут похвастаться Ювентус и мадридский Атлетико.

В стартовых девяти матчах Серии А Милан забил 21 гол. Лучший показатель удавалось установить всего один раз, в сезоне-2002/03, когда в первых девяти играх чемпионата "россонерри" сумели забить 23 раза.

Свой следующий матч Милан проведет в четверг, 3 декабря, когда в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграет против Селтика.