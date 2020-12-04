Италия

Менеджер продолжит работать

Спортивный директор Наполи Кристиано Джунтоли заявил, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо продлит контракт с клубом.

"Я знаю, что юристы обмениваются контрактами. Мы достигли договоренности, и на этой неделе были оформлены документы. Не думаю, что возникнут какие-либо проблемы.

Гаттузо каждый день немного более заведен, чем Карло Анчелотти, но это только их личности. Они оба великие профессионалы", — сказал Джунтоли Sky Sport Italia.

Ранее итальянский специалист прокомментировал смерть легенды мирового футбола Диего Марадоны.