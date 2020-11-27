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Специалист выразил соболезнования по поводу смерти легендарного футболиста.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо после победы его команды над Риекой (2:0) в матче Лиги Европы высказал слова соболезнования из-за смерти аргентинского нападающего Диего Марадоны, который ушел из жизни 25 ноября.

"У меня много прекрасных воспоминаний связанных с Диего, мы несколько раз ужинали вместе. Он покинул нас, но никогда не умрет, потому что был невероятной личностью. Он совершал ошибки в своей жизни, но их совершают все. Еще вчера, передвигаясь по городу, можно было увидеть, что атмосфера совсем другая. Диего ушел с этой планеты, но он, как и все легенды, будет жить вечно. Я надеюсь, что там, на небесах, он передаст привет моей сестре. Очень жаль, что я никогда не встречался с ним на поле".

"Диего — это не просто человек, который выигрывал для Наполи чемпионат Италии, он был лучшим игроком в мире, который когда-либо одевал футболку Наполи, представлял город и исполнил мечту целого поколения о трофеях, в то время, когда все они доставались командам с Севера Италии", — приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября из-за остановки сердечно-сосудистой системы.

Слова соболезнования по поводу этой тяжелой для всего мирового футбола утраты уже высказали такие звезды как Пеле, Криштиану Роналду, Лионель Месси и многие другие.

Ранее сообщалось, что президент Наполи хочет создать сериал о карьере Марадоны в Неаполе.

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