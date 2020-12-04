Италия

Форвард Ювентуса получил награду по итогам ноября 2020 года.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду признан лучшим игроком ноября в чемпионате Италии-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт Серии А.

Португальский форвард в прошлом месяце забил за "старую синьору" пять мячей в рамках высшего дивизиона Италии, чем помог своей команде добыть победы над Специей (4:1) и Кальяри (2:0), а также сыграть вничью с Лацио (1:1).

Вручение Роналду данной награды состоится в субботу, пятого декабря, перед поединком десятого тура Серии А против Торино.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел в футболке туринского Ювентуса восемь матчей во всех турнирах, в которых он забил десять голов и отдал одну результативную передачу.

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