Клубы готовятся провести ротацию в линии полузащиты.
Марсело Брозович, getty images
05 декабря 2020, 06:54
Интер и ПСЖ находятся в шаге от того, чтобы заключить сделку об обмене полузащитников — Марсело Брозовича на Леандро Паредеса, сообщает Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что главный тренер Интера Антонио Конте рассчитывает на хорвата, но руководство клуба склоняется к тому, чтобы совершить сделку.
Ранее сообщалось, что "нерадзурри" также планируют укрепить линию атаки, купив нападающего Челси Оливье Жиру.
Ранее Конте дал свой комментарий накануне решающей игры в групповом этапе Лиги чемпионов.