Италия

Клубы готовятся провести ротацию в линии полузащиты.

Интер и ПСЖ находятся в шаге от того, чтобы заключить сделку об обмене полузащитников — Марсело Брозовича на Леандро Паредеса, сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что главный тренер Интера Антонио Конте рассчитывает на хорвата, но руководство клуба склоняется к тому, чтобы совершить сделку.

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" также планируют укрепить линию атаки, купив нападающего Челси Оливье Жиру.

Ранее Конте дал свой комментарий накануне решающей игры в групповом этапе Лиги чемпионов.