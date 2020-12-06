Италия

Итальянский служитель Фемиды был удостоен почетной награды.

На фоне неоднозначного судейства итальянского арбитра Даниэле Орсато в матче Манчестер Юнайтед — ПСЖ (1:3), в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), назвала именно данного рефери лучшим в мире судьей в 2020-м году.

Манчестер Юнайтед — ПСЖ 1:3 Видео голов и обзор матча

Как сообщает Football Italia со ссылкой на официальное заявление организации, в голосовании принимали участие представители 150 стран со всех континентов, которые представлены в структуре организации.

45-летний арбитр из Виченцы проводил финал Лиги чемпионов-2019-20 между ПСЖ и мюнхенской Баварией.

Данная церемония вручения наград под названием IFFHS Awards стала 33-й в истории, а сам процесс голосования берет истоки от 1987 года.

Накануне Орсато провел туринское дерби, в котором Ювентус праздновал победу со счетом 2:1.