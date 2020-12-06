Италия

Наставник туринского Ювентуса прокомментировал игру его подопечных в дерби против Торино.

Туринское дерби украшало собой расписание субботней части поединков десятого тура итальянской Серии А. Ювентус в очередной раз взял верх над Торино (2:1), продлив беспроигрышную серию очных принципиальных противостояний, которая берет начало от начала 2015 года.

Ювентус — Торино 2:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "зебр" Андреа Пирло в интервью после матча поделился своими эмоциями от игры команды, а его слова приводит ресурс Football Italia.

"Для меня более утомительным было играть против Торино в качестве игрока. В качестве главного тренера — совсем другая история, но ощущения от победы в чем-то похожи", — считает итальянский специалист.

"В первом тайме мы проигрывали всю борьбу, отчего становилось трудно контролировать игру. Мы были слишком статичны, мало нагнетали на чужой половине, а когда доходили до чужих владений встречались с блоком из пяти человек".

"После перерыва мы вспомнили, что ДНК Ювентуса — это страсть и самоотверженность. Как только мы смогли загнать "быков" на их половину, нам стало свободнее дышать. Иногда в действиях на поле бывает беспорядок, мы пропускаем быстрый мяч, после чего наши противники хорошо защищаются.

Не каждый футболист сейчас всегда может выкладываться на все 100%, но те, кто был на поле, проявили решительность, динамизм и атакующий дух, что и принесло нам победу".

"Такой клуб, как Ювентус, абсолютно не имеет права вступить в игру без характера, упорства и голода к победе, — считает Пирло, — Нам нужен стиль и хороший футбол, но без решительности никуда. Одно невозможно без другого".

В следующем туре туринский Ювентус сыграет гостевой поединок против генуэзской Дженоа.