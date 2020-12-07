Главный тренер неаполитанского Наполи поделился эмоциями после уверенной победы его команды над Кротоне.
Дженнаро Гаттузо, Getty Images
07 декабря 2020, 09:21
В матче десятого тура итальянской Серии А неаполитанский Наполи сумел продлить результативную серию до семи поединков с забитыми голами со своей стороны, одержав крупную гостевую победу над Кротоне (4:0).
Кротоне — Наполи 0:4 Видео голов и обзор матча
Наставник "Партенопеи" Дженнаро Гаттузо в сдержанном стиле провел послематчевое интервью журналистам, а его слова приводит официальный сайт клуба.
"Нам удалось быстро открыть счет, однако ключевым моментом стало удаление у соперников (на 50-й минуте Якопо Петриччоне получил красную карточку за грубый фол — ред.), — считает итальянский специалист, — После этого мы могли завершать игру в произвольном стиле. Я остался этим доволен, не стану скрывать".
"Мы уже набрали 21 очко на поле, несмотря на то, что мы играем каждые три дня в разных турнирах. Мы хорошо держим темп, но я все еще хочу больших темпов роста от своих подопечных. У меня есть команда, обладающая отличной техникой, например, сегодня Зьелински не расставался с мячом. Однако просто удерживать мяч в ногах недостаточно, а нужен характер и "нож между зубами"".
"Если хотим быть конкурентоспособными, нам необходимо постоянно удерживать концентрацию во время работы", — резюмировал наставник Наполи.
В следующем туре неаполитанский Наполи сыграет домашний поединок против генуэзской Сампдории.