Италия

Главный тренер неаполитанского Наполи поделился эмоциями после уверенной победы его команды над Кротоне.

В матче десятого тура итальянской Серии А неаполитанский Наполи сумел продлить результативную серию до семи поединков с забитыми голами со своей стороны, одержав крупную гостевую победу над Кротоне (4:0).

Кротоне — Наполи 0:4 Видео голов и обзор матча

Наставник "Партенопеи" Дженнаро Гаттузо в сдержанном стиле провел послематчевое интервью журналистам, а его слова приводит официальный сайт клуба.

"Нам удалось быстро открыть счет, однако ключевым моментом стало удаление у соперников (на 50-й минуте Якопо Петриччоне получил красную карточку за грубый фол — ред.), — считает итальянский специалист, — После этого мы могли завершать игру в произвольном стиле. Я остался этим доволен, не стану скрывать".

"Мы уже набрали 21 очко на поле, несмотря на то, что мы играем каждые три дня в разных турнирах. Мы хорошо держим темп, но я все еще хочу больших темпов роста от своих подопечных. У меня есть команда, обладающая отличной техникой, например, сегодня Зьелински не расставался с мячом. Однако просто удерживать мяч в ногах недостаточно, а нужен характер и "нож между зубами"".

"Если хотим быть конкурентоспособными, нам необходимо постоянно удерживать концентрацию во время работы", — резюмировал наставник Наполи.

В следующем туре неаполитанский Наполи сыграет домашний поединок против генуэзской Сампдории.