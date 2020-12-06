Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Наполи в поединке десятого тура чемпионата Италии отправился в гости к Кротоне и добился разгромной победы.

Подопечные Дженнаро Гаттузо отправили в ворота соперника, который с начала второго тайма играл в меньшинстве, четыре гола.

Обзор матча:

Кротоне — Наполи 0:4

Голы: Инсинье, 31, Лосано, 58, Демме, 76, Петанья, 90+1

Кротоне: Кордак — Перейра (Энрике, 86), Куомо, Луперто, Петриччоне, Реца — Бенали (Вулич, 36), Молина, Мессиас, Марроне — Нванкво (Дрэгуш, 86).

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Кулибали (Максимович, 83), Манолас, Мариу Руй — Бакайоко (Лоботка, 78), Зелински (Мертенс, 69), Демме — Лосано (Политано, 77), Инсинье (Элмас, 78), Петанья.

Предупреждения: Куомо, Перейра, Реца — Кулибали, Лоботка, Политано

Удаление: Петриччоне, 50