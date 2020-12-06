Италия

Неаполитанцы отправили в ворота соперника четыре безответных мяч.

Наполи в поединке десятого тура чемпионата Италии отправился в гости к Кротоне и добился разгромной победы.

Неаполитанцы открыли счет усилиями Инсинье на исходе получаса игры, а уже в начале второго тайма Лосано сделал счет 0:2.

Демме ближе к концу поединка присоединился к празднику футбол, записав свое имя в протокол. Гол Петаньи в компенсированное время подвел итог.

Кротоне — Наполи 0:4

Голы: Инсинье, 31, Лосано, 58, Демме, 76, Петанья, 90+1

Кротоне: Кордак — Перейра (Энрике, 86), Куомо, Луперто, Петриччоне, Реца — Бенали (Вулич, 36), Молина, Мессиас, Марроне — Нванкво (Дрэгуш, 86).

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Кулибали (Максимович, 83), Манолас, Мариу Руй — Бакайоко (Лоботка, 78), Зелински (Мертенс, 69), Демме — Лосано (Политано, 77), Инсинье (Элмас, 78), Петанья.

Предупреждения: Куомо, Перейра, Реца — Кулибали, Лоботка, Политано

Удаление: Петриччоне, 50