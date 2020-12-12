Италия

Нападающий итальянского Милана поделился своими впечатлениями от текущего положения дел в его карьере.

Пока шведский нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в игре против неаполитанского Наполи (3:1), журналисты издания BBC не упустили возможность провести с ним широкое интервью, в котором знаковый футболист рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

Наполи — Милан 1:3 Видео голов и обзор матча

С десятью забитыми мячами за 6 проведенных поединков итальянской Серии А, форвард возглавляет гонку бомбардиров на Апеннинском полуострове, опережая Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду. Однако сам игрок, похоже, не намерен сбавлять обороты: "Я буду продолжать до тех пор, пока не смогу делать то, что делал по ходу всей своей карьеры. Мне просто нужно поддерживать себя физически, а все остальное решится само собой".

"Мы находимся в невероятной форме — у нас все отлично. Но до сих пор мы ничего не выиграли, и это должно нас подстегивать работать дальше", — высказался Златан относительно текущей лидерской позиции Милана в турнирной таблице.

"В первый раз, когда я приехал в Милан, я пришел в клуб, который боролся за титул. Второе мое пришествие пришлось на период, когда клуб и команда только задумывались о возвращении на вершину, для которой они созданы, — сравнил Ибрагимович два периода прихода в стан "россонери" в своей карьере, — Это совершенно иной вызов, и это мне нравится. Потому что, когда кто-то говорит, что что-то слишком сложно или почти невозможно, это то место, где я появляюсь в кадре и решаю проблемы".

"Если я смогу добиться успеха и если я смогу делать то, что мне по душе, что я могу сделать для команды, то реакция окружающих на это будет потрясающей. Само ощущение от ожидания этого момента — потрясающее, потому что это даже большее достижение, чем просто приход в топ-команду, которая и без меня являлась лучшей. Я очень мотивирован".

"После травмы (повреждение колена, полученное в матчах за Манчестер Юнайтед в 2017-м году — ред.) я сказал себе, что пока я могу играть в футбол, я хочу играть. Но когда вы играете на этом уровне, все дело в вашей эффективности. Если вы играете, то должны приносить результат и быть на пике формы.

Как только вы дадите слабину, придет кто-то другой, и будет играть на вашем месте. Мне нравится это давление, потому что я не хочу быть в Милане только из-за того, чего я достиг раньше. Я здесь из-за того, что я делаю в настоящее момент, и помогает мне в этом давление, которое я сам оказываю на себя".

"У меня большой опыт, а голы никогда не были проблемой, — считает забивной шведский нападающий, — я просто продолжаю их забивать. Я не тот игрок, которым был пять лет назад, я не тот игрок, которым был 10 лет назад, мы все меняемся, потому что это естественный процесс нашего развития с физической точки зрения".

"Я признаю, что сейчас я бегу не так, как бегал раньше. Теперь я двигаюсь более рассудительно. Итальянская лига, как мне кажется, это место, где играть нападающему сложнее всего, потому что необходимо быть очень техничным. Философия Италии заключается в том, чтобы не пропустить гол, а не забить гол".

"Я чувствую, что побывал в Милане в разных поколениях. Я играл против Паоло Мальдини, а теперь я играю с его сыном, Даниэлем. Надеюсь, я смогу сыграть и с сыном Даниэля, это было бы чудом".

В недавнем времени Златан Ибрагимович перенес коронавирус COVID-19, несмотря на то, что в летний период заявлял, что его не коснется пандемия. Однако данный случай заставил шведа пересмотреть свою позицию, и в итоге он запустил промо-кампанию, призывающую людей уважать социальное дистанцирование и не бросать вызов вирусу под заголовком "Вы — не Златан".

Сроки восстановления нападающего от травмы подколенного сухожилия еще не стали известными, а тем временем, его команде в ближайшее воскресенье, 13 декабря, предстоит провести домашний поединок против Пармы.