Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Аталанта разгромила на своем поле Фиорентину в поединке 11-го тура итальянской Серии А, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Автором второго гола в составе бергамасков стал украинский полузащитник Руслан Малиновский, который вернулся в стартовый состав своей команды после болезни.

Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта — Фиорентина:

Аталанта - Фиорентина 3:0

Голы: Госенс, 44, Малиновский, 55, Толои, 63

Аталанта: Голлини, Хатебур, Ромеро (Паломино, 74), Толои, Госенс (Мохика, 81), Пессина (Гябуаа, 89), де Роон, Малиновский (Муриэль, 74), Фройлер, Гимшити, Сапата (Ламмерс, 81).

Фиорентина: Драговски, Венути, Пеццелья, Миленкович, Лирола (Кальехон, 59), Бонавентура, Амрабат, Эссерик (Рибери, 58), Пульгар (Кастровилли, 46), Бираги (Баррека, 73), Влахович (Куаме, 71).

Предупреждения: Ромеро — Амрабат, Рибери.